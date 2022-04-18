محمد رشادعثمان مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: مناسبة نجدد لكم فيها الحب

/692732/محمد-رشادعثمان--مهنئا-الأقباط-بعيد-القيامة-مناسبة-نجدد-لكم-فيها-الحب

تقدم النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة للبابا تواضروس بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط جميعا بحلول عيد القيامة المجيد، سائلا الله أن يعيده على المصريين جميعا باليمن والخير والبركات.

دوت الخليج

عيد القيامة المجيد مناسبة نجدد لكم فيها الحب

وقال عثمان في بيان صحفي له اليوم، إن أقباط مصر على مدى العقود، كانوا وحدة واحدة مع مسلميها، وهم من أفشلوا مشروع الإخوان الإرهابي وأجهضوا كل الفتن، التي حاولت اللعب على وتر الوحدة الوطنية، انطلاقا من إيمانهم العميق بالوطن ووحدته، وتجسيدا لكلمة البابا شنودة: إن مصر وطن يعيش فينا.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية طوال السنوات الماضية، أبرزها الحرص على تبني خطاب الاعتدال، ونبذ التطرف والتصدي لأبواق الفتن، والعمل على طمس سنوات الفوضى بكل سوءاتها في أعقاب يناير 2011.

واختتم نائب الاسكندرية، بالتأكيد على أن عيد القيامة المجيد، مناسبة نجدد الحب فيها للإخوة الأقباط، شركاء الوطن، ومواقفهم المشرفة دفاعا عن وحدته، مؤكدين على قوة وحدتنا وتماسكنا تحت راية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس الشيوخ يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى بعيد القيادة المجيد

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني و بطريك الكرازة المرقسية

وجاء في البرقية : تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم ،يطيب لي أن أتقدم لقداستكم بخالص التهاني القلبية باسمي وأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، تلك المناسبة التي يحتفل بها المصريون جميعاً لما يجمعهم من روابط قوية تظهر مدى وحدة الوطن، متمنين لقداستكم ولجموع أقباط مصر بالداخل والخارج، موفور الصحة ودوام السعادة وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بالخير والبركات.