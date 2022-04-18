/692731/البرلمان-يحيل-قانون-نظام-السفر-بالسكة-الحديد-المقدم-من-النائبة-آمال-رزق-الله-إلى-اللجنة-التشريعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مشروع قانون مقدم من النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1999 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والنقل والمواصلات.

دوت الخليج

قانون نظام السفر بالسكة الحديد المقدم من النائبة آمال رزق الله

كما أحال المجلس 8 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:

حيث أحال مشروعي قانون مقدمان من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء):

الأول: بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومشروع قانون مقدم من النائبة ضحا عاصي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي.

كما احال مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس فرحات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية.