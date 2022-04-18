/692729/مسلسل-راجعين-يا-هوى-الحلقة-16-سلمى-أبو-ضيف-تهدد-والدتها-بترك-المنزل-مقابل-حريتها

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16، درات حول ولاء “سلمى أبو ضيف” التي استطاعت الوقوف في وجه والدتها شريفة “أنوشكا” بعدما أرغمتها على الخطوبة من شاب أخر بعد معرفتها بأنها واقعة في حب ابن عمها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16

رصد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16، محاولة خطيب ولاء التقرب منها وكسب ثقتها لاخباره عن سبب نفورها منه، لكنها رغم لطافته معاها ترفض اخباره، في حين أنها تقف أمام والدتها وتعنفها بكلمات مؤذية تقولها بكل قوة وتشير بها برغبتها في التخلي عن اسرتها بشكل كامل في مقابل راحتها وحريتها.

ولاء تتخلى عن والدتها وتعيش مع عمها

تقوم ولاء بالتعاون مع طارق “نور خالد النبوي”، بعمل توكيل لعمهم بليغ “خالد النبوي” في التصرف بأملاكهم، وتذهب ولاء لمواجهة والدتها بهذا الأمر وتخبرها عن قرارها بترك المنزل والعيش مع عمها بليغ أما تعيش معهم بشرط ان تحصل على حريتها وحقوقها كاملة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

يشار أن مسلسل راجعين يا هوى من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والمعالجة الدرامية لـ محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، ويضم في البطولة كلا من أنوشكا، سلمى أبو ضيف، أحمد بدير، وفاء عامر، نور النبوي، وهنا شيحة.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى

ويعرض مسلسل راجعين يا هوى عبر شاشة قناة cbc الفضائية الساعة 11:35 مساءً بتوقيت القاهرة، ويعاد في تمام الساعة 2:15 مساءً، بينما يعرض على شاشة قناة DMC الفضائية في تمام الساعة 9:25 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:25 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضا: وفاء عامر لـ دوت الخليج: «كنت سأعتذر عن المشاركة في راجعين يا هوى ولهذا السبب تراجعت»

ويعاد المسلسل عبر شاشة قناة dmc الفضائية الساعة 4:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ويضم المسلسل في بطولته عدد من النجوم بجانب خالد النبوي، مثل وفاء عامر، هنا شيحة، طارق عبدالعزيز، أنوشكا، نور، وآخرين والمسلسل من إخراج محمد سلامة، وتأليف أسامة أنور عكاشة.