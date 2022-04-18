/692728/حملات-مكثفة-لصيانة-أعمدة-الإنارة-في-مراكز-ومدن-الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة والقيام بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ورفع كفاءتها في مراكز السنطة ، طنطا ، بسيون ، سمنود ومركز المحلة، حيث تم استبدال اللمبات التالفة باستخدام أبراج الإنارة وإصلاح الأعطال وتغطية غرف ومخارج الكابلات بالأعمدة وتأمينها والتأكد من عزلها، واتخاذ كافة الإجراءات حرصاً على سلامة المواطنين.

دوت الخليج وخلال الحملات قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بتكثيف أعمال الإنارة وخاصة في محيط الكنائس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية برفع حالة الاستعداد لاستقبال أعياد يوم القيامة، حيث تم إصلاح كشافات الإنارة حول كنيسة ماري جرجس ببرما وكنيسة الملاك ميخائيل بشوني، كما تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة بمدخل عزبة ماشينه الموجودة بجوار محطة شبشير الحصة بطريق القرشية في الفترة المسائية. عطل إنارة عامة بقرية منية البندرة طريق السنطة وقامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بإصلاح عطل إنارة عامة بقرية منية البندرة طريق السنطة بمعرفة قسم الإنارة العامة إلى جانب صيانة كشافات الإنارة العامة بطريق ٧٤ القرشية وتعديل عامود إنارة عامة بطريق القرشية _ بلاي. تركيب ١٠ كشافات إنارة على طريق العامرية - الدواخلية وإصلاح قطع أسلاك الكهرباء كما قام قسم الإنارة العامة بمركز المحلة بتركيب ١٠ كشافات إنارة على طريق العامرية - الدواخلية وإصلاح قطع أسلاك الكهرباء في قرية صفط تراب، في حين تم عمل ورشة لصيانة أعمدة كشافات الإنارة بمركز ومدينة سمنود وصيانة دورية لكشافات الإنارة بنهاية طريق عمر زعفان وسكة الوسط وأمام المحكمة بمدينة بسيون.

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