/692726/للنظر-فى-طلبات-الدفاع-تأجيل-محاكمة-المتهم-فى-قضية-بسنت--بالغربية

قررت محكمة الطفل بطنطا، فى محافظة الغربية، تأجيل المحاكمة إلى 16 مايو لنظر طلبات الدفاع فى قضية الطالبة " بسنت " المعروفة اعلاميا بضحية الابتزاز.

دوت الخليج

ونظرت محكمة الطفل بطنطا، فى أولى جلساتها استئناف الحكم الصادر على المتهم السادس في قضية فتاة الغربية، بالحبس لمدة 5 سنوات في التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد أن تقدم دفاع المتهم بطلب للاستئناف الحكم عقب صدوره.

محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية

وكانت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، قد قضت برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس محكمة الطفل وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم ، فى رابع جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى "م. ع" 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوى، في قضية فتاة مركز كفرالزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الالكتروني في 24 من شهر مارس الماضي بالحبس 5 سنوات عن التهم الموجهة إليه.

وتضمن حكم الحكمة، الحبس لمدة سنتين عن تهمة هتك العرض بدون قوة ،والحبس 3 سنوات عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة وتتمثل في استعمال صور خاصة ونشرها والتعدي على المبادئ الأسرية، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وتعمد مضايقة المجني عليها بأستعمال أجهزة الإتصالات والإساءة لها بتلك الوسائل.

وقف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية

وفى سياق اخر، تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال سعد نصر نائب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 8 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.