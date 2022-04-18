ملك اسبانيا يستقبل وزير الخارجية سامح شكرى

استقبل ملك إسبانيا جلالة الملك "فيليب السادس" وزير الخارجية سامح شكري في إطار الصداقة التاريخية بين مصر وإسبانيا، ولتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك

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