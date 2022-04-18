/692727/محافظ-الفيوم-يصدر-قرارا-برفع-عدد-سيارات-الأجرة- ب-خطوط-السير

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، زيادة أعداد سيارات الأجرة على خط الحامولي/ الفيوم بشكل مباشر طوال فترة الدراسة، لحين الانتهاء من إجراء القرعة العلنية التي ستشمل تخصيص 15 سيارة أجرة للعمل على خط يوسف الصديق/الفيوم، موجهًا مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، بسرعة الإنتهاء من إجراءات التسيير تخفيفا على المواطنين والطلاب.

دوت الخليج

قرار محافظ الفيوم، جاء استجابة لشكاوى أهالي قريتي الحامولي والريان وتوابعهما، ل توقف سيارات الأجرة التي كانت تعمل بشكل مباشر على خط الحامولي/ الفيوم، لنقل المواطنين والطلاب والموظفين إلى مدينة الفيوم، ومطالبتهم بعودة عمل السيارات مرة أخرى للتخفيف عليهم من مشقة الانتقال من قراهم إلي مدينة أبشواي ومنها إلى مدينة الفيوم .

وجه مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من إجراء القرعة العلنية

محافظ الفيوم وجه مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من إجراء القرعة العلنية والتي سيتم بموجبها إضافة 15 سيارة أجرة على خط يوسف الصديق/ الفيوم بشكل مباشر، منها 10 سيارات على خط الشواشنة/مدينة الفيوم، و5 سيارات على خط مدينة يوسف الصديق/الفيوم، وذلك لخدمة الأهالى والطلاب والموظفين بشكل دائم.

لجنة ترخيص سيارات الأجرة

كان محافظ الفيوم شكل لجنة لاعتماد ترخيص 137 سيارة أجرة داخلي بين مراكز المحافظة، من بين المتقدمين البالغ عددهم 744 شخصًا يطلبون ترخيص سيارات اجرة، وتم استبعاد 42 ملفًا منها لعدم استيفاءها للاشتراطات المحددة من قبل.

وقال محافظ الفيوم أنه سيتم اختيار العدد المطلوب من بين الملفات المنطلق عليها الشروط عن طريق القرعة العلنية.

اختيار بالقرعة العلنية

ويتم حاليا التجهيز لإجراء القرعة العلنية بين المتقدمين المنطبق عليهم الشروط البالغ عددهم 702 مستفيد، كما تم تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات المتعلقة بقبول الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن ترخيص 25 سيارة خط سير الفيوم/ الجيزة، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية بين المتقدمين.