/692727/محافظ-الفيوم-يصدر-قرارا-برفع-عدد-سيارات-الأجرة- ب-خطوط-السير
قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، زيادة أعداد سيارات الأجرة على خط الحامولي/ الفيوم بشكل مباشر طوال فترة الدراسة، لحين الانتهاء من إجراء القرعة العلنية التي ستشمل تخصيص 15 سيارة أجرة للعمل على خط يوسف الصديق/الفيوم، موجهًا مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، بسرعة الإنتهاء من إجراءات التسيير تخفيفا على المواطنين والطلاب.
دوت الخليج
قرار محافظ الفيوم، جاء استجابة لشكاوى أهالي قريتي الحامولي والريان وتوابعهما، ل توقف سيارات الأجرة التي كانت تعمل بشكل مباشر على خط الحامولي/ الفيوم، لنقل المواطنين والطلاب والموظفين إلى مدينة الفيوم، ومطالبتهم بعودة عمل السيارات مرة أخرى للتخفيف عليهم من مشقة الانتقال من قراهم إلي مدينة أبشواي ومنها إلى مدينة الفيوم .
وجه مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من إجراء القرعة العلنية
محافظ الفيوم وجه مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من إجراء القرعة العلنية والتي سيتم بموجبها إضافة 15 سيارة أجرة على خط يوسف الصديق/ الفيوم بشكل مباشر، منها 10 سيارات على خط الشواشنة/مدينة الفيوم، و5 سيارات على خط مدينة يوسف الصديق/الفيوم، وذلك لخدمة الأهالى والطلاب والموظفين بشكل دائم.
لجنة ترخيص سيارات الأجرة
كان محافظ الفيوم شكل لجنة لاعتماد ترخيص 137 سيارة أجرة داخلي بين مراكز المحافظة، من بين المتقدمين البالغ عددهم 744 شخصًا يطلبون ترخيص سيارات اجرة، وتم استبعاد 42 ملفًا منها لعدم استيفاءها للاشتراطات المحددة من قبل.
وقال محافظ الفيوم أنه سيتم اختيار العدد المطلوب من بين الملفات المنطلق عليها الشروط عن طريق القرعة العلنية.
اختيار بالقرعة العلنية
ويتم حاليا التجهيز لإجراء القرعة العلنية بين المتقدمين المنطبق عليهم الشروط البالغ عددهم 702 مستفيد، كما تم تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات المتعلقة بقبول الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن ترخيص 25 سيارة خط سير الفيوم/ الجيزة، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية بين المتقدمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الفيوم يصدر قرارا برفع عدد سيارات الأجرة ب خطوط السير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.