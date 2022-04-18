/692722/تأجيل-أولى-جلسات-استئناف-محاكمة-المتهم-السادس-في-قضية-بسنت

قضت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية دائرة الاستئناف، اليوم الاثنين، بتأجيل أولى جلساتها لنظر استئناف الحكم الصادر على المتهم السادس في قضية فتاة الغربية بسنت المعروفةإعلاميا بضحية الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة ٥ سنوات في التهم المنسوبة إليه وذلك بعد أن تقدم دفاع المتهم بطلب للاستئناف الحكم عقب صدوره وذلك إلى جلسة 16 مايو.

دوت الخليج

محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، كانت قد قضت برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس محكمة الطفل وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم، في رابع جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى "م. ع" 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوي، في قضية فتاة مركز كفر الزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الإلكتروني في ٢٤ من شهر مارس الماضي بالحبس 5 سنوات عن التهم الموجهة اليه.

الحبس لمدة سنتين عن تهمة هتك العرض بدون قوة

حكم المحكمة، تضمن الحبس لمدة سنتين عن تهمة هتك العرض بدون قوة، والحبس 3 سنوات علن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة وتتمثل في استعمال استعمل صور خاصة ونشرها والتعدي على المبادئ الأسرية. والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.

محو التسجيلات محل الجريمة ومصادرة هاتفه المحمول الخاص بالمتهم

كما قررت المحكمة محو التسجيلات محل الجريمة ومصادرة هاتفه المحمول الخاص بالمتهم عن التهم الثالثة والرابعة والخامسة للارتباط.