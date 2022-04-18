/692719/تحصين-962-ألف-رأس-ماشية-ضد-الحمى-القلاعية-والوادي-المتصدع

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرضى التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 15 مارس 2022 عن طريق 180 لجنة بالتعامل على اكثر من 962 ألف رأس ماشية وتحصينها حيث تم تحصين 475 ألف و245 رأس ماشية وكذلك تحصين 238 ألف و833 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية وتحصين 236 ألفا و412 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( 10901 ) رأس ماشية.

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وقال أن مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية نظمت زيارات ميدانية للقرى والعزب والنجوع بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع إلي جانب عقد 375 ندوة وجولة إرشادية.

تسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى وتوابعها لتعريف المربين بخطورة المرضين

وأشار ايضا الى أنه تم تسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى وتوابعها لتعريف المربين بخطورة المرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وكيفية المحافظة على مواشيهم التحصين أهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك. وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أنه تيسيرا على المربيين تم تشكيل أن لجان خاصة بالتحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظر الزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

من جانبها أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أكد علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضى التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

كان اللواء اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي أكد أنه وفي إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 15 مارس 2022 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 413 ألفا و71 رأس ماشية ما بين تحصين 207 آلاف و196 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية وتحصين 205 آلاف و875 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( 9503) رأس ماشية.