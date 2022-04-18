/692715/تعرف-على-بطولات-وليد-سليمان-مع-النادي-الأهلي

تألق وليد سليمان لاعب النادي الأهلي قبل ارتدائه القميص الأحمر، مع العديد من الأندية في الدوري المصري، وهي حرس الحدود والجونة وبتروجيت وإنبي، فيما أعلن اللاعب منذ أشهر بقرار الأعتزال فى نهائية الموسم.

ويرصد دوت الخليج بطولات وليد سليمان مع الأهلي:

بطولات وليد سليمان مع الأهلي

2كأس مصر: 2017موسم، 2019-20

5السوبر المصري:موسم 2012، 2014، 2015، 2017، 2018.

4دوري أبطال أفريقيا: موسم2012، 2013، 2020، 2021

1كأس الكونفدرالية الأفريقية:موسم 1 2014

3السوبر الأفريقي:موسم 2013، 2014، 2021

فيما حقق النادي الأهلي الفوز الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت باستاد الأهلي والسلام، وأهدر خلالها المارد الأحمر فوزاً كبيراً بعدما أهدر ركلة جزاء وفرصا بالجملة.

وتقدم النادي الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.

فيما استطاع محمد زريدة، تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضاع للشوط الأول.

واحتسب حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد تصدي مروان هدهودي لاعب الرجاء للكرة ومنعه دخولها المرمى، ليقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء وطرد لاعب الرجاء.

وفشل عمرو السولية في تسجيل ركلة الجزاء، بعد تألق حارس الرجاء أنيس الزنيتي وتصديه للكرة، كما فشل الأهلي في تسجيل جميع الفرص التي أتيحت له.

كما شهدت المباراة تألق اللاعب أحمد عبد القادر، الذي تلاعب بدفاعات الرجاء المغربي، وكاد يحرز هدفًا رائعًا لولا اصطدام الكرة بالمدافع وخروجها إلى ركلة ركنية.

تشكيل النادي الأهلي

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: ياسر ابراهيم- ايمن اشرف -محمد عبدالمنعم -محمد هاني

فى خط الوسط: السولية - ديانج

خط الهجوم: عبدالقادر - بيرسي تاو - الشحات - محمد شريف

وقام المدير الفني بإجراء تعديلات على التشكيل مع انطلاق الشوط الثاني، بدخول حمدي فتحي وخروج أليو ديانج، ودخول طاهر محمد وخروج حسين الشحات، ودخول وليد سليمان وخروج محمد عبد المنعم.