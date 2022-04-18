مادلين طبر تتحدث عن شخصيتها في ملف سري لـ دوت الخليج: "بقدم دور الأم بشكل جديد وبراهن عليها"

/692713/مادلين-طبر-تتحدث-عن-شخصيتها-في-ملف-سري-لـ-تحيا-مصر-بقدم-دور-الأم-بشكل-جديد-وبراهن-عليها

تحدثت الفنانة الكبيرة مادلين طبر عن دورها في مسلسل “ملف سري” الذي تخوض به الفنانة السباق الرمضاني هذا العام بالتعاون مع الفنان هاني سلامة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات مادلين طبر عن شخصيتها في مسلسل ملف سري

وقالت مادلين طبر في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج كاشفة عن تحديات واجهتها لأداء دور والدة هاني سلامة خلال أحداث مسلسل ملف سري: “أراهن على تقديم أم جديدة في الأداء والشكل، لشابين كبيرين، وهما هاني سلامة ونضال الشافعي”.

وتابعت: “ترددت في البداية وخوفت ولكن أخذت الرهان واشتغلت على الشخصية من الداخل والخارج وتقمصتها ومسكت بحروفها ولم أتخلي عن أي بند من بنود الرسم الذي رسمته في مخيلتي حتى أخر مشهد”، مؤكدة ان العمل لاقى استحسان عدد كبير من الجمهور واشادات عريمة لها.

دور مادلين طبر في مسلسل ملف سري

تجسد مادلين طبر في مسلسل "ملف سري" دور رئيسة تحرير تدعى إلهام تعمل في جريدة في زمن الاخوان عام 2013 وهي فترة مليئة بالتحديات والتهديد لكل صاحب رأي معارض لهم، كما أنها والدة المستشار يحيى “هاني سلامة” الذي تساعده بالعديد من النصائح بحكم خبرتها.

مسلسل ملف سري

يضم مسلسل ملف سري في بطولته عدد من النجوم بجانب هاني سلامة ونضال الشافعي، مثل محسن محيي الدين، ماجد المصري، إدوارد، مادلين طبر، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، صبا الرافعي، كارولين عزمي، دنيا عبد العزيز، إيمان سلامة ، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل ملف سري فهو يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يعرض عبر شاشة قناة الحياة يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة مساءً بجانب عرضه عبر منصة واتش ات watchit الرقمية.

قصة مسلسل ملف سري

مسللس ملف سري يسلط الضوء على نزاهة القضاء المصري من خلال شخصية المستشار يحيى عز الدين “هاني سلامة”، الذي يواجه انتشار السرقة وفساد بعض رجال الأعمال، بعد كشفهم من قبل رجال شرفاء، ويظهر القاضي كمثال للنزاهة والشرف برفضه كل طرق الابتزاز، والتي تصل إلى تهديده بأهله وقتل خطيبته.