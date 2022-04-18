/692712/برعاية-مستقبل-وطن-منفذ-لبيع-الخضراوات-بأسعار-مخفضة-بأبو-النمرس

افتتحت أمانة الحزب بمركز أبو النمرس منفذًا لبيع السلع بأسعار مخفضة بوحدة أبو النمرس، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

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منفذ لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة بأبو النمرس «اللحوم بـ95 جنيها»

قامت أمانة الوحدة الحزبية لحزب مستقبل وطن بوحدة أبو النمرس برئاسة أحمد عبدالمجيد عبدالوهاب وتحت رعايه محمد سعيد هلال أمين الحزب بمركز أبو النمرس ورمضان الغزالي الأمين المساعد للحزب بالمركز وحسن العفش الأمين المساعد للحزب بالمركز، بفتح منفذ لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة وبيع اللحوم بأسعار أقل من السوق بكثير حيث يباع كيلو اللحم البلدى بـ٩٥ جنيهًا وذلك دعما للأهالي والقضاء علي جشع التجار ومحاربة الغلاء وذلك في حضور محمد جوده رجب امين التنظيم بوحده ابوالنمرس ومحمد سراج ندا امين العمل الجماهيري بوحده أبو النمرس.

مستقبل وطن يواصل حملة إفطار صائم بالمريوطية

كما تم استكمال حملة إفطار صائم بتوزيع وجبات الإفطار الساخنة بمنطقة المريوطية، ويأتي ذالك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

شهد اليوم برعايه المستشار جمال راجح عضو هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة وبدعم محمد جمال راجح وعدنان هاني راجح والمهندس هشام راجح والمهندس هيثم راجح أعضاء الحزب، توزيع الوجبات الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وعلى المارة وعلي البائعين الجائلين اثناء اذان المغرب بمنطقة المريوطية وشبرامنت.

ويأتي ذلك في اطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".