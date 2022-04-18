بيان عاجل لحزب النور أمام البرلمان بشأن منع صلاة التهجد والاعتكاف برمضان«الحكومة فى وادٍ والأوقاف بوادٍ أخر»«فيديو»

/692703/بيان-عاجل-لحزب-النور-أمام-البرلمان-بشأن-منع-صلاة-التهجد-والاعتكاف-برمضانالحكومة-فى-واد-والأوقاف-بواد-أخرفيديو

ألقى النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النوار، بيانا عاجلا بشأن قرار وزارة الأوقاف بمنع صلاة التهجد بالمساجد، مطالبا بإعادة النظر فى القرار.

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وقال: للأسف الحكومة في واد والأوقاف في واد آخر، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بمنع صلاة التهجد والاعتكاف داخل المساجد، رغم قيام صلاة التراويح بشكل منتظم كما عادت التجمعات فى المباريات وغيرها.

وتابع: نحن مع عودة شكل الدولة الطبيعى، وأطالب بوقف قرار الوزير بمنع صلاة التهجد ودراسة فتح المساجد للمصلين فى رمضان مع اتخاذ الاجراءات الاحنرازية.

فى سياق أخر استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021.