/692702/رئيس-الشيوخ-يهنئ-قداسة-البابا-تواضروس-الثانى-بعيد-القيامة-المجيد

دوت الخليج

رئيس الشيوخ يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

جاء فيها :

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، يطيب لي أن أتقدم لقداستكم بخالص التهاني القلبية باسمي وأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، تلك المناسبة التي يحتفل بها المصريون جميعاً لما يجمعهم من روابط قوية تظهر مدى وحدة الوطن.

متمنين لقداستكم ولجموع أقباط مصر بالداخل والخارج، موفور الصحة، ودوام السعادة وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بالخير والبركات.