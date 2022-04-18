/692714/التنظيم-والإدارة-يوافق-على-التسوية-لعدد-567-موظفا-في-16-جهة-إدارية

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، علي الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ " التسوية لعدد 567 موظفا في ١٦ جهة بالجهاز الإداري للدولة، لافتا أنه تم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.

دوت الخليج

وقال الشيخ، إنه تم خلال شهر مارس التسوية لعدد من الموظفين في عدة جهات منها، 178 موظفا بجامعة مدينة السادات، و146 موظفا بجامعة القاهرة و 80 آخرين بجامعة عين شمس، إلى جانب 56 موظفا في المركز القومي لخدمات نقل الدم بعدة محافظات، و 35 موظفا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، و 17 موظفا بمركز البحوث الزراعية.

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 567 موظفا في 16 جهة إدارية

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات.

و يكون ذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.