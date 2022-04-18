/692725/تركي-آل-الشيخ-محضر-مفاجآت-غير-مسبوقة-لموسم-الترفيه-بدعم-ولي-العهد

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، أن أعمال الترفيه هذا العام ستحمل مفاجآت عديدة غير مسبوقة بدعم وتخطيط ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

دوت الخليج

وأشار "آل الشيخ"، إلى أن ذلك يأتي بعد رحلى علاج بعد عيد الفطر المبارك، ليعود ويبدأ أعمال ترفيه جديدة هذا الموسم.

وقال وزير الترفيه، في منشور على صفحته الشخصية «فيس بوك»: «كل ما التقي بسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أحس بسعادة كبيرة تغمرني وثقه كبيرة بالمستقبل الواعد ويزداد إيماني يوماً بعد يوم بأنه حفظه الله نعمه من السماء جاءت لنا في الوقت المناسب لتنقلنا بعمله وفكره وطموحه لآفاق لا حدود لها".

وتابع: "تطور غير مسبوق وفي كل المجالات.. حالة انتعاش عقاري واستثماري ورياضي وترفيهي وسياحي غير مسبوقة.. ومعنويات عاليه عند شباب وشابات البلد لتقديم المزيد والمزيد..".

تركي آل الشيخ: محضر مفاجآت غير مسبوقة لموسم الترفيه بدعم ولي العهد

وقال "تركي آل الشيخ": "سأذهب بعد العيد في رحلة علاج سريعة إن شاءالله ومن بعدها العوده بقوه والغوص في أعمال الترفيه التي ستحمل هذه سنه مفاجآت غير مسبوقه بدعم وتخطيط سيدي حفظه الله.. كم أتمنى أن تقف عقارب عمري عند هذا الوقت ولا أتقدم بالعمر لاستمتع بالمشاريع والنهضة المباركة في بلدي.. كل ما أقوله حفظ الله مولاي الملك وحفظ الله سيدي قائدنا الملهم ولي العهد وشعبنا الكريم".