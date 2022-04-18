/692718/تركي-آل-الشيخ-يغادر-في-رحلة-علاجية-بعد-العيد-ويعلق-أتمنى-أن-تقف-عقارب-عمري

قال المستشار تركي آل الشيخ، وزير الهئية العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه سيذهب إلى رحلى علاج سريعة بعد عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج

وأثنى "آل الشيخ" بالطفرة الكبير التي شهدتها المملكة العربية السعودية على مستوى القطاعات المختلفة، اقتصاديًا وإنشائيًا ورياضيًا وغيرها من القطاعات، بفضل جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكتب وزير الترفيه، على صفحته الشخصية على فيس بوك: « كل ما التقي بسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أحس بسعادة كبيرة تغمرني وثقه كبيرة بالمستقبل الواعد ويزداد إيماني يوماً بعد يوم بأنه حفظه الله نعمه من السماء جاءت لنا في الوقت المناسب لتنقلنا بعمله وفكره وطموحه لآفاق لا حدود لها".

تركي آل الشيخ يغادر في رحلة علاج بعد العيد

وتابع: "تطور غير مسبوق وفي كل المجالات.. حالة انتعاش عقاري واستثماري ورياضي وترفيهي وسياحي غير مسبوقة.. ومعنويات عاليه عند شباب وشابات البلد لتقديم المزيد والمزيد..".

وقال "تركي آل الشيخ": "سأذهب بعد العيد في رحلة علاج سريعة إن شاءالله ومن بعدها العوده بقوه والغوص في أعمال الترفيه التي ستحمل هذه سنه مفاجآت غير مسبوقه بدعم وتخطيط سيدي حفظه الله.. كم أتمنى أن تقف عقارب عمري عند هذا الوقت ولا أتقدم بالعمر لاستمتع بالمشاريع والنهضة المباركة في بلدي.. كل ما أقوله حفظ الله مولاي الملك وحفظ الله سيدي قائدنا الملهم ولي العهد وشعبنا الكريم".