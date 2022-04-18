/692704/مش-امتحان-كل-ما-تريد-معرفته-عن-المهام-الأدائية-للصف-الرابع-الإبتدائي-2022

بدأت التساؤلات تدور حول الأداء المهامية للصف الرابع الإبتدائي، وذلك كونها حديثة عهد بالتلاميد في المدارس، وتعتبر هذه السنة الأولى التي يتم تطبيقها من قبل وزارة التربية والتعليم، وهي مختصة بالصف الرابع الإبتدائي فقط..

دوت الخليج

المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي 2022

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول الأداء المهامية للصف الرابع الإبتدائي، حيث تعقد على مدار ثلاثة أيام، تبدأ من يوم الإثنين 18/ إبريل 2022 وحتى الأربعاء 20/ إبريل 2022، وجاء الجدول كالتالي:

- الإثنين 18 إبريل (اللغة العربية) - الثلاثاء 19 إبريل (علوم - مهارات مهنية - اللغة الإنجليزية) - الأربعاء 20 إبريل (الرياضيات - ICT- الدراسات الاجتماعية)

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، فإن زمن أداء المهام الأدائية حصتان، على أن يقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة، كلا في تخصصه.

ولا تعتبر المهام الأدائية امتحان، وإنما نشاط يقيس قدرات الطلاب ومهاراتهم التي اكتسبوها على مدار العام، وذلك وفقًا لما صرح به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ما هي المهام الأدائية

أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الإنتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين.

تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب علي ضوئه.

معايير استخدام المهام الأدائية تتسم المهام الأدائية بعدد من المعايير التي يجب مراعاتها، وجاءت كالتالي:

1- يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

2- يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.

3- يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

جدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

في سيق متصل، ينشر موقع دوت الخليج جدول امتحانات نهاية العام، للصف الرابع اللإبتدائي، والذي جاء كالتالي:

- الأحد 8 مايو 2022 : اللغة العربية - التربية الدينية

- الإثنين 9 مايو 2022 : علوم - مهارات مهنية

- الثلاثاء 10 مايو 2022 : دراسات - ICT –

الأربعاء 11 مايو 2022 : اللغة الانجليزية

– الخميس 12 مايو 2022 : الرياضيات