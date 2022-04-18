مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى بنغازي الليبية

تستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الاثنين تشغيل رحلاتها المباشرة بين مدينتي القاهرة وبنغازي ، وذلك بعد توقف الرحلات 11 عاما بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عمرو أبو العينين، إن الشركة ستُسيّر رحلة مباشرة يوميا بين القاهرة وبنغازي على متن طائرتها من طراز بوينغ B737-800.

وأوضح أبو العينين أن ذلك يأتي في إطار استمرار الخطة الطموحة التي وضعتها الشركة ضمن رؤية وزارة الطيران المدني، لتعزيز التواجد في القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن الشركة تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن بينها مدينة بنغازي، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بليبيا، إلى جانب سعيها لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

كما أعلنت شركة مصر للطيران عن طرح خدمة جديدة وهي إمكانية شراء وزن إضافي عند السفر لحقيبة وزنها 10 كجم ليتوافر بذلك أمام الراكب إمكانية الإختيار بين فئتي الوزن الإضافي سواء حقيبة تزن 23 كجم أو حقيبة تزن 10 كجم فقط وهى فئة جديدة أقل تكلفة حسب احتياجات الراكب وذلك من منطلق سعي الشركة الوطنية لتوفير إختيارات مناسبة لجميع احتياجات الركاب .

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تتوافر أثناء إنهاء إجراءات السفر بجميع المطارات التي تسير مصر للطيران رحلاتها منها.