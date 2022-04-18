5 أنشطة لمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية فى أسوان

جدة - نرمين السيد - أشاد أشرف عطية، محافظ أسوان، بكل الأفكار والمبادرات الخدمية والمجتمعية التى قدمها مجموعة الشباب الأسوانى المشاركين فى البرنامج التدريبى للمبادرات الشبابية 2022 ضمن مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.





البرنامج نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بالغردقة فى الفترة من 11 وحتى 17 أبريل الجارى بمشاركة 105 شباب وفتيات يمثلوا محافظة أسوان و5 محافظات أخرى.

ووجه المحافظ، فى بيان اليوم الإثنين، مسؤولى مديرية الشباب والرياضة باستمرار تقديم كل أوجه الرعاية لهذه الأفكار وغيرها من الأنشطة والمبادرات التى تعمل على استغلال طاقات الشباب واستثمارها فى دعم الجهود التنفيذية المبذولة لتطوير مختلف مجالات العمل الخدمية والتنموية.

من جانبه، أوضح مدير الشباب والرياضة بأسوان ناصر سليم، أن الأنشطة التى قدمها مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية تضمنت (الموسيقى من أجل التنمية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الرجولة، والموبايل سينما، والإبداع الرقمى لابتكار حلول مجتمعية ذكية، والرياضة من أجل التنمية).

وأضاف مدير الشباب أنه سيتم تنظيم جلسات للدعم الفنى لتطوير أفكار المبادرات التى شارك بها الشباب فى البرنامج التدريبى، بالإضافة إلى صرف المنح المالية اللازمة للتنفيذ الفعلى لهذه المبادرات ومتابعتها خلال الفترة من شهر أبريل الجارى وحتى يوليو المقبل، تمهيدًا لعرضها على حاضنة الأعمال فى ديسمبر المقبل.