تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم ينهى الجدل

جدة - نرمين السيد - أنهى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالة الجدل المثارة بين طلاب المرحلة الثانوية، وبالتحديد طلاب الصف الثالث، حول تفاصيل إجراء امتحانات نهاية العام 2022-2023، من حيث موعد وطريقة إجرائها.





وقال شوقى، فى تصريحات تليفزيونية، إنه تقرر عقد مؤتمر صحفى خلال الأسبوع الجارى، لإعلان كل ما يتعلق بامتحانات المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث، بالإضافة إلى تفاصيل وضوابط امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج (أبناؤنا فى الخارج).

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أعداد الطلاب كبيرة للغاية وظروفهم مختلفة، وبالتالى تسعى الوزارة لتقديم المعلومات التى تم التوافق عليها بين كل أجهة الدولة بشكل دقيق، حتى لا يحدث بلبلة بين الطلاب.

وشدد الوزير على أنه حتى عقد المؤتمر، فإن أى معلومات تثار على وسائل التواصل الاجتماعى لا أساس لها من الصحة، وهى مجرد اجتهادات أو محاولات للوصول إلى "التريند".

وينتظر طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث إعلان جداول امتحانات نهاية العام وآلية عقد الامتحان ورقيا أو إلكترونيا على أجهزة التابلت، إضافة شكل أسئلة الامتحانات موضوعية أم مقالية، وآلية التصحيح.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استلام استمارات التقدم للامتحانات بعد مراجعتها بشكل دقيق من قبل المدارس والإدارات التعليمية، وإرسالها إلى كنترولات الثانوية العامة ولجان النظام والمراقبة لمراجعتها مرة أخرى، وإعداد البيانات والإحصاءات اللازمة لوضع الأسئلة وتجهيز اللجان وغير ذلك من الاستعدادات.

وبناء على آلية عقد الامتحان، ورقيا أو إلكترونيا، تختار وزارة التربية والتعليم رؤساء لجان سير الامتحانات، ففى حالة عقدها ورقيا يحدد رؤساء اللجان من الأعضاء المتقدمين الذين يتم اختيارهم بشكل تقليدى كل عام مع مراعاة الخبرة والموافقات الأمنية، أما فى حالة عقد الامتحانات إلكترونيا تحتار الوزارة من لهم خبرات بالوسائل التكنولوجية من العاملين بالإحصاء وتكنولوجيا التعليم فى المديريات والإدارات للتعامل مع أجهزة التابلت.

وخلال الفترة الماضية، انتشرت أنباء حول إمكانية تأجيل امتحانات الثانوية العامة التى كانت مقررة فى 11 يونيو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، نظرا لتأخر الوزارة الشديد فى إعلان جداول الامتحانات التى عادة ما كانت تعلن فى شهر مارس أو أول أبريل على أقصى تقدير، بالإضافة إلى تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية لمدة أسبوع على خلاف الخريطة الزمنية، لتبدأ فى 28 مايو 2022 وتنتهى فى 9 يونيو، أى قبل موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة بيومين فقط، وهى فترة غير كافية لإعداد اللجان الامتحانية وتأمينها.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن الوزارة تدرس تعديل نظام الثانوية العامة، من الامتحان الواحد فى الصف الثالث، للامتحانات المتعددة خلال السنوات الثلاث، وبناء عليه يجرى تغيير موازى فى تنسيق القبول بالجامعات، وذلك مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن هذه الأفكار من شأنها تخفيف جالة الهلع والجدل الذى تحدثه الثانوية العامة فى كل عام بين الطلاب وأولياء الأمور، وليتم تقييم الطلاب بشكل موضوعى من خلال تعدد المحاولات، بدلا من امتحان الفرصة الواحدة.

وأكد الوزير أن هذه الأفكار لا تزال قيد الدراسة، وأن ما يطبق حاليا هو امتحان الفرصة الواحدة فى نهاية الصف الثالث الثانوى كما هو معتاد منذ سنوات.