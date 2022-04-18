الكهرباء: مصر تسعى لتقديم نموذج يليق بها خلال مؤتمر تغير المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة أن مصر تسعى لتقديم نموذج يليق بها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم.





وقال الدكتور أيمن حمزة، فى اتصال هاتفى لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، إن "مصر حريصة على تقديم نموذج يليق بها خلال مؤتمر تغير المناخ المقرر فى نوفمبر القادم، وستقدم رسالة تشجيعية للتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة وفى الطاقات المتجددة سواء الشمس أو الرياح فضلا عن التوسع فى استخدام وسائل النقل الكهربائية"، مشيرًا إلى أن نقاط الشحن الخاصة بوسائل النقل الكهربائية ستكون متوفرة فى مدينة شرم الشيخ والمدن المحيطة بها.

وأوضح أن الخطوات التى اتخذتها مصر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا المجال أدت إلى تنظيم مصر لهذا المؤتمر الهام نهاية هذا العام، مضيفا أن "هناك خطوات اتخذتها مصر لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة بنسبة 42% حتى عام 2035، إلى جانب وضع إستراتيجية للهيدروجين الأخضر فى السنوات القادمة بالإضافة إلى السياسات التى تشجع القطاع الخاص للدخول فى هذا المجال".

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد عقد مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الوزارة، لبحث الخطوات والإجراءات المتصلة بالتنظيم داخل مدينة شرم الشيخ السياحية خلال فعاليات مؤتمر تغير المناخ "كوب 27".