خلال 48 ساعة.. رفع 379 طن قمامة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جملة المخلفات والقمامة التى تم رفعها خلال الـ48 ساعة الماضية بلغت 379 طنا بنطاق أحياء (غرب والعامرية ثان ومنتزه ثان، ووسط، والجمرك).





يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم. وتابع محافظ الإسكندرية حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز وأحياء المحافظة. وأشار الشريف إلى أن هناك تكليفات مشددة لرؤساء الأحياء والمختصين بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولًا بأول، مع تفعيل دوريات لمسؤولي النظافة لمنع إلقاء المخلفات في غير أماكنها وتحرير محاضر فورية للمخالفين، ومحاربة ظاهرة النباشين، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التفاعل تجاه الشكاوى الجماهيرية ومتابعة الحالة العامة للشوارع. وأكد محافظ الإسكندرية توزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة وأمام المدارس والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، لإضفاء الشكل الحضارى والجمالى المطلوب، وخلق متنفس حيوى للمواطنين، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

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