5432 طنا.. حجم القمح المورد للشون والصوامع بأسيوط

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط إن الشون والصوامع ومراكز التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة استلمت حتى أمس منذ بدء توريد محصول القمح لموسم 2022 ما يبلغ 5 آلاف و432 طن قمح بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية.





وأشار محافظ أسيوط فى بيان اليوم الإثنين، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 30 صومعة وشون وهنجر على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة تبلغ 230 ألف فدان والمستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 403 آلاف طن، مؤكدا متابعته لأعمال التوريد إلى صوامع وشون المحافظة بصفة دورية للتأكد من انتظامها دون أى معوقات.

ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال حصاد القمح وتوريده لمراكز التجميع والصوامع بمختلف القرى والمراكز وتحفيز المزارعين وتسهيل إجراءات التوريد وتذليل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها لأعمال التوريد والتى تستمر حتى نهاية موسم التوريد فى 30 أغسطس المقبل.

وشدد على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم فى سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وأكد أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، حيث يتم تلقى التقارير فى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا وتذليل أية عقبات تعوق عملية التوريد.

وقال وكيل وزارة التموين بأسيوط محمد إسماعيل إنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم حيث يبلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للأردب زنة 150كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.