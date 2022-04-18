نائب محافظ المنيا يتفقد مصنع تدوير المخلفات البلدية بالعدوة

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أكد المحافظ على الاهتمام الشديد بدعم منظومة المخلفات الصلبة، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مشكلة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها، تعد من أكثر التحديات والتى نعمل على حلها.
من جانبه، أجرى نائب المحافظ، جولة تفقدية بمصنع تدوير المخلفات البلدية بالعدوة والمقام على مساحة 6 أفدنة بقرية عطف حيدر.
رافق نائب المحافظ خلال جولته، المهندس محمود الاصنعى، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة، خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مغاغة .
قال نائب المحافظ، إن المحافظة تسعى جاهدة لإعادة العمل داخل مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات خاصة وأن ذلك يأتى تماشياً مع سياسة الدولة فى ضوء تطبيق منظومة المخلفات الصلبة، وتحسين مستوى النظافة، من خلال استغلال الوحدات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يحقق خطة التنمية المستدامة، مضيفا أن المصنع فور عودته للعمل سيحقق مجموعة كبيرة من الفوائد لأهالى المركز فى التخلص الأمن من المخلفات بطريقة صحية، وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب واستغلال الطاقات فى عمل جاد يعود بالفائدة على المواطن.
كما تفقد نائب المحافظ، المحطة الوسيطة للمخلفات البلدية بمنطقة الشيخ زياد بمركز مغاغة للوقوف على سرعة رفع المخلفات الموجودة بها ونقلها للمقلب العمومى، حيث تابع نائب المحافظ أعمال نقل وإزالة القمامة بالمقلب إلى المدفن الصحى بالطريق الصحراوى، للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة، مشددا على سرعة نقل القمامة والمخلفات بسرعة وبطريقة آمنة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واستمع نائب المحافظ إلى عدد من المقترحات وجارى دراستها.
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