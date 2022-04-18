النائب مصطفى بكرى أمام البرلمان:سبب التخبط والفوضى فى وفاة الباحث أيمن هدهد مستشفى العباسية..ولابد من تقصى الحقائق«فيديو»

/692698/النائب-مصطفى-بكرى-أمام-البرلمانسبب-التخبط-والفوضى-فى-وفاة-الباحث-أيمن-هدهد-مستشفى-العباسيةولابد-من-تقصى-الحقائقفيديو

أرجع النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب أسباب التخبط والفوضى التى صاحبت وفاة الباحث الإقتصادى أيمن هدهد وتوزيع إتهامات بتعذيبه إلى عدم الوضوح والشفافية من مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية وعدم كشفها منذ البداية لوجوده لديها، مؤكدا على أتفاقه مع مطالبت تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أوضاع مستشفيات الصحة النفسية بمصر.

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جاء ذلك فى بيان عاجل له بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدًا على أن التخبط فى البيانات والتناقض فيها أحيانا يجعلنا لقمة سائغه للآخرين، مؤكدا على أنه يؤسفه القول بأن السبب فى إشكالية ما صحاب وفاة الباحث أيمن هدهد هى مستشفى العباسية التى لم تكشف عن وجوده بها منذ البداية، وهو الأمر الذى جعل الإعلام الخارج يتناول الدولة المصرية وأجهزتها بتصرفات غير صحيحة وصور الأمر بأنه تم تعذيبه حتى الموت.

النائب مصطفى بكرى أمام البرلمان:سبب التخبط والفوضى فى وفاة الباحث أيمن هدهد مستشفى العباسية..ولابد من تقصى الحقائق

وأكد النائب مصطفى بكرى على أن أسرة المتوفى أثبتت فى الأساس أنه كان يعانى من إضطرابات نفسية وأن الأمر ليس له علاقة بأى خصومة سياسية أو ما شابه مؤكدا على أن يتفق مع ما تم طرحه بشأن ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أوضاع مستشفيات الصحة النفسية بمصر وعلى الجميع أن يدرك أن الدولة المصرية لديها استراتيجة وطنية لحقوق الإنسان وتعمل على تنفيذها بشكل واضح.