/692697/الخميس-المقبل-أسرة-مسلسل-جزيرة-غمام-تنتهي-من-تصوير-العمل

يستعد صناع مسلسل “جزيرة غمام” الذي تشارك به الفنانة مي عز الدين، السباق الرمضاني 2022، للاحتفال بانتهاء تصوير العمل يوم الخميس المقبل، الموافق 21 من شهر ابريل الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد انتهاء تصوير جزيرة غمام

ويعد جزيرة غمام بطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل "جزيرة غمام" عبر شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان المبارك 2022 جميع أيام الأسبوع في تمام الساعة 10:30 مساءً، كما يعاد مرتين الأولى الساعة 2:15 دقيقة صباحًا والثانية الساعة 4:15 دقيقة عصر اليوم التالي، كما يعرض عبر منصة Watch IT.

التعاون الثاني افتحي عبد الوهاب وطارق لطفي في رمضان

ويعد مسلسل جزيرة الغمام التعاون الثاني لطارق لطفي مع فتحي عبد الوهاب بعد نجاحهما في مسلسل «القاهرة كابول»، والذي عرض في رمضان المنقضي، وحقق نجاحا بالغا بين المسلسلات السياسية المشاركة في المنافسة والتي كان أشهرها مسلسل «الإختيار 2»، ورصد مسلسل «القاهرة كابول» المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.

وينقل مسلسل «القاهرة كابول» صورة الإرهاب ومخططاتهم من خلال سرد قصة إرهابي يتصدى له ضابط شرطة في وجود تغطية إعلامية شامله للأحداث، منذ بداية محاولته في تأسيس الجماعة الإرهابية إلى أن تم القبض عليه ثم قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الراحل حسني مبارك ثم هروب جميع من كانوا في السجن بتهمة.