/692693/وزير-النقل-يبحث-مع--رئيس-الوزراء-القطري-سبل-تعزيز-التعاون-والشراكة-في-قطاع-النقل

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بزيارة الدوحة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات النقل المختلفه ومناقشه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري.

دوت الخليج

والتقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، زيارته بلقاء جاسم بن سيف السليطي بحضور السفير عمرو الشربينى سفير مصر فى الدوحة، أعقبه جلسه مباحثات موسعة تم خلالها تناول تفعيل الشراكة بين الجانبين في مجالات النقل المختلفه وبخاصه في مجال النقل البحري والتحول لاستخدام وسائل النقل الجماعي المتطورة والصديقه للبيئه، حيث استعرض الفريق كامل الوزير تنفيذ مصر لخطه شاملة لإنشاء وسائل النقل الاخضر المستدام الصديق للبيئة للبيئة.

وأشار إلى استكمال مصر لشبكة خطوط مترو الأنفاق بالتزامن مع تنفيذ مشروعات مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية الجديدة" وغرب النيل "السادس من أكتوبر " بأجمالي اطوال 98.5 كم بالاضافة الى القطار الكهربائي الخفيف “LRT" عدلي منصور / العاصمة الادارية/ العاشر من رمضان بطول ١٠٣.٣ كم الجاري تشغيله تجريبيا حاليا تمهيدا لوضعه في التشغيل الفعلي في يونيو المقبل وكذلك شبكة القطارات الكهربائية السريعة المكونة من 3 خطوط والتي تغطي أنحاء الجمهورية بآجمالي اطوال تصل الي 2000كم.

فضلا عن الجهود التي اتخذتها مصر للنهوض بوسائل المواصلات اتصالا باستخدام مصادر الطاقه النظيفه ووسائل النقل الصديقه للبيئه وتحويل وسائل النقل العام الى وسائل نقل عام اخضر مستدام اتصالا باستضافه مصر للدوره 27 لمؤتمر وقمة الامم المتحده لتغير المناخ COP27 في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ.

وزير النقل يبحث مع رئيس الوزراء القطري سبل تعزيز التعاون والشراكة في قطاع النقل

كما التقى الفريق كامل الوزير مع الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخليةـ بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر في الدوحة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتشجيع الشراكه والاستثمار في مجالات النقل المختلفة.

وعلى هامش الزياره قام وزير النقل بزيارة شركة السكك الحديدية القطرية " الريل" المسئولة عن تصميم وإنشاء، وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية بأكملها في قطر .

كما قام جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري بزيارة لكل من مشروع مترو الدوحة ومحطه حافلات منطقة السودان اطلعا خلالها على العمليات التشغيلية في محطات المترو وقد استمع الى شرح عن مكونات محطه حافلات السودان والخطه التشغيليه للحافلات الكهربائيه من مسؤولي الوزارة.