بيان عاجل لنائبة الإصلاح والتنمية بشأن وفاة الباحث أيمن هدهود بمستشفى العباسية«فيديو»

/692691/بيان-عاجل-لنائبة-الإصلاح-والتنمية-بشأن-وفاة-الباحث-أيمن-هدهود-بمستشفى-العباسيةفيديو

طالبت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أوضاع مستشفيات الصحة النفسية فى مصر بعد وفاة الباحث الإقتصادى أيمن هدهود، بمستشفى العباسية

دوت الخليج

جاء ذلك فى بيان عاجل لها بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والخاص بأحوال مستشفيات الصحة النفسية والمسئولية السياسية للحكومة فيما يحدث من أهمال وتقصير يؤدى إلى أصابات ووفيات وكوراث لابد من رصدها والتعامل معها بكل حزم ومسائلة .

بيان عاجل لنائبة الإصلاح والتنمية بشأن وفاة الباحث أيمن هدهود بمستشفى العباسية

وأكدت أن وفاة الباحث الإقتصادى أيمن هدهود، بمستشفى العباسية، رغم مطالبة الأسرة للمستشفى أكثر من مرة بالتأكد من وجوده داخل المستشفى وكانت دائما تنفى وجوده لديها وهو ما يثير علامات الاستفهام ، مطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة الأوضاع بهذه المستشفيات وخاصة مستشفى العباسية.