/692690/مستقبل-وطن-مستمر-في-مكافحة-كورونا-بالعياط

قامت أمانة الحزب بمركز “العياط” حملتها لمكافحة فيروس كورونا، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان المصرية وحزب مستقبل وطن، وفي إطار الدور والمشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وأمين التنظيم بمحافظة الجيزة .

دوت الخليج

مستقبل وطن مستمر في مكافحة كورونا بالعياط

وقال المستشار بسام الخبيري، إنه بالتعاون مع النائب نادر الخبيري والنائب عماد الدرجلي والنائب حازم عويان أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة العياط والبدرشين، تم مواصلة فاعليات حملة مكافحة فيروس كورونا في تسجيل الراغبين في تلقي لقاحات ضد فيروس كورونا وكانت حملة التطعيم اليوم بقرية القطوري بإشراف حسام دياب أمين الوحدة الحزبية بالقرية وأعضاء الوحدة الحزبية.

أوضح "أمين الحزب"، أن الحملة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالعياط برئاسة الدكتور مصطفي الدكروري والدكتور أحمد عبد المحسن، ويتم تسيير الحملات الموسعة اليومية لتسجيل أهالينا المواطنين وتطعيمهم بلقاحات أمصال فيروس كورونا، وشهدت القوافل الطبية المتنقلة أو الثابتة إقبالًا كبيرًا بشكل منظم لتلقي أمصال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وجاء ذلك تخفيفًا ومساعدة ورعاية صحة أهالينا السادة المواطنين من المسنين والمرضي والشباب والمرأة وغيرهم بمختلف الأعمار العمرية.

أشار "الخبيري"، إلى أن الحملات اليومية تتم بمتابعة مستمرة من أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بإشراف المستشار سعيد عامر، مليحى فوده، الدكتور عمرو عادل، محمد على عبد التواب، أمل أبو الفتوح، سهير شنب، سيدة عبدالحليم، إلهام عاشور، ورضا بدير أمين إعلام الحزب بالمركز، وهالة فؤاد أمين مساعد الإعلام.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في حياتهم ورفع الضغط عن كاهل المواطنين وكبار السن تفعيلًا للمبادرات الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" و"حياة كريمة".