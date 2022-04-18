/692687/مسلسل-مكتوب-عليا-الحلقة-16-أكرم-حسني-يدخل-في-تجارة-المخدرات-والاثار

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 16، بدأت بـ جلجل “أكرم حسني” الذي يواصل معرفة سر الغرفة 312 فيتقابل مع الدرديري “أحمد فهمي”، الذي يخبره لشدة اعجابه به بسبب زواجه من عروستين في يوم واحد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل مكتوب عليا الحلقة 16

يتفاجئ جلجل بحذف الكلمة من يده، لكنه يذهب لغرفة 312 الذي قال بأنه قام بحجزها لاستقبال صديق له، وتطلب منه سلمى الجلوس معه في الغرفة لكنه يخبرها بأنه يفضل البقاء بمفرده فترفض سلمى وتصر على البقاء لكنه يخبرها بأن تذهب وهو سيأتي وراءه.

جلجل يخدع سلمى

تتصل روقة بجلجل وتخبره بأن يأتي لها في غرفتها، فيذهب ويظل معها حتى الصباح ثم يعود لسلمى ويخدعها بأنه كان نائم بجانبها طوال الليل، ثم يطلب منها أن يستأذنها لبعض الوقت ويذهب لغرفة روقة مرة ثانية ويغير بيجامته لتأتي اسرته ليهنئانه على زواجته من روقة، وبعد الانتهاء من تلك المقابلة يعود جلجل لـ سلمى ويخبرها بأنه كان ذاهب لارتداء بيجامة عليها برجها “الجدي”.

بدوي يحاول قتل جلجل للمرة الثانية لكن ينقذه صديقه

في غرفة 312، يكتشف صديق جلجل شخص غريب في حمام الغرفة الذي يعترف بأن بدوي “عمرو عبد الجليل” استأجره لقتل جلجل، قيقوم جلجل وصديقه بتصوير ذلك الشخص فيديو وهو يعترف ثم يقوم بارساله لبدوي الذي يهدد بأنه سيأخذ حقه منه وسيحاول قتله مجددا فيخبره جلجل بكل ثقه بأنه أرسل الفيديو لعدد من أصدقائه لذا اي شيء سيحدث له سيكون بدوي المتهم الوحيد بها.

جلجل يتجه لتجارة الاثارة

يطلب جلجل من بدوي الحصول على 80% من أسهمه في الشركة لكنه يخبره بأنه يتاجر في الاثار والمخدرات والسلاح فيوافق جلجل على هذا الأمر ويتعاون معه، وتغلق الحلقة 16 من مسلسل مكتوب عليا بهجوم روقة “يتن عامر” علة جلجل في غرفة نومه مع سلمى.

جدير بالذكر، مسلسل مكتوب عليا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، والإنتاج لـ كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته كلا من آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا،