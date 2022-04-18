/692686/علاء-عابد- يهنيء-البابا-تواضروس-والاخوة-المسيحين-بعيد-القيامه-المجيد

هنأ النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم دوام المحبة والسلام.

دوت الخليج

علاء عابد يهنيء البابا تواضروس والاخوة المسيحين بعيد القيامه المجيد

وأكد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي، أن ترابط المسلمين والمسيحيين هو حائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التي تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا ، ولكن ترابط المصريين هو خط الدفاع الأول للحفاظ علي وحدتنا الوطنية.

وأكد النائب علاء عابد، أن الأعياد تكون دائما فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين المصريين، داعيا الله بالسعادة والخير لجميع المسيحيين في عيدهم، وأن يحفظ مصر في أمن وأمان وترابط واخوه ومحبة ، وان يحفظ الله وطننا الغالي وقائدنا العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع منذ اليوم الأول لقيادة البلاد مبدأ الأخوه بين ابناء الشعب المصري.