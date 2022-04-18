‏أرقام أحمد حسن كوكا مع كونيا سبور فى الدوري التركي

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ساهم المحترف المصري في فريق قوني سبور أحمد حسن كوكا بهدف في فوز فريقه 4-1 على غازي عنتاب في الجولة 33 من الدوري التركي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أحرز أحمد كوكا هدفه في الدقيقة 43 ليرفع رصيده بقميص الدوري إلى ستة أهداف.

‏أرقام أحمد حسن كوكا مع كونيا سبور التركى

ساهم في تسجيل 13 هدفًا.

سجل 9 أهداف.

صنع 4 أهداف.

ونجح جالاتا سراي التركي في تحقيق الفوز على نظيره المحلي فريق بشكتاش، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدوري بدربي مدينة إسطنبول عاصمة تركيا.

تصريحات مهاجم جالاتا سراي عن مصطفى محمد

وقال محمد كريم في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد المباراة صرّح: "أشكر مصطفى محمد على صناعة الهدفين ضد بشكتاش".

وأضاف: "لقد أخبرني مصطفى قبل أن تبدأ المباراة (سأقوم بصناعة هدف لك)، وبالفعل كانت أهدافي أسهل بفضل تمريراته".

واختتم: "الآن نفكر في برشلونة، علينا أن نكون في أفضل مستوى أمامهم، يوم الخميس ننتظر الجماهير بنفس ما كانت عليه اليوم، وسنقاتل من أجلهم".

مصطفى محمد أمام بشكتاش

ظهر الدولي المصري مصطفى محمد مع جالاتا سراي بكل قوة أمام غريم فريقه المحلي بشكتاش، والذي قدم فيه تمريرتين نجح فيهم صديقه في الفريق محمد كريم أكتورك، من التسجيل.

افتتح محمد كريم أكتورك أوجلو سجل التهديف مبكراً في المباراة بالدقيقة الـ 22 من خلال تمريره قدمها له الدولي المصري مصطفى محمد، ويأتي بعد الهدف الأول ويقدمه له تمرمة آخرها بعد مرور 10 دقائق ليسجل الثاني ويحسم اللقاء.