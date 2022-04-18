في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبــادرة السيد رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي " حيـــاة كريمــة، واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ سلسلة من تدريبات ريادة الأعمال التي ينفذها المجلس القومي للمرأة علي مستوي الجمهورية لتمكين سيدات قري المبادرة اقتصادياً، استهدفت عدد من السيدات والفتيات بقرى مراكز المحافظة، خلال الفترة من ١٣ ابريل وحتى ١٨ إبريل ٢٠٢٢.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فعاليات برنامج ريادة الأعمال بمحافظة الإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.