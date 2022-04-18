عبد العاطى يتفقد محطة الأبحاث التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بوادى النطرون

- تطبيقات لإستخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل ، وإعادة إستخدام مياه الصرف فى الرى

- إستخدام طرق ري مختلفة لحساب تأثيرها علي إستهلاك المحاصيل وتحديد الإسلوب الأمثل لنظام الرى

- تحديث محطة أبحاث وادى النطرون ، وإستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل نظم الرى والآبار الجوفية بالمحطة

الدكتور عبد العاطى :

- دور هام للمركز في مجال البحوث المائية التى تخدم مشروعات الوزارة المختلفة

- المركز يحقق طفرة كبيرة في التصنيف الدولي خلال السنوات القليلة الماضية

- المركز القومي لبحوث المياه يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية

تفقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، محطة أبحاث وادى النطرون التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بمحافظة البحيرة ، وقد رافقه خلال الزيارة التفقدية كل من السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والأستاذ الدكتور/ خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والأستاذة الدكتورة/ سلوى أبو العلا نائب رئيس المركز لشئون الخطة البحثية ، والأستاذ الدكتور/ جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى.

وتفقد الدكتور عبد العاطى خلال الزيارة التطبيقات البحثية المنفذة فى مجال إستخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل ، والتطبيقات الخاصة بإعادة إستخدام مياه الصرف فى الرى بهدف تعظيم الإستفادة من كل نقطة مياه ، والتجارب الخاصة بإستخدام طرق ري مختلفة وحساب تأثيرها علي إستهلاك المحاصيل المختلفة لتحديد الإسلوب الأمثل لنظام الرى بالرشح تحت السطحى بالمناطق الصحراوية للعمل على ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

الجدير بالذكر أن محطة أبحاث وادى النطرون مقامة على مساحة ١٢٠ فدان ، ويوجد بالمحطة عدد (٤) آبار مياه جوفية ومحطة أرصاد جوية ، وقد تم إنشاؤها بغرض إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالإستهلاك المائى للمحاصيل فى الأراضى الرملية ، وتقييم الإسلوب الأمثل لنظم الرى ، وإستخدام مصادر الطاقة الغير تقليدية فى إدارة وتشغيل نظم الرى ، وإستخدام المياه عالية الملوحة فى الرى وتقييم هذه التجارب بيئياً واقتصادياً واجتماعياً ، وقد تم مؤخراً تنفيذ أعمال تحديث للمحطة ، وتركيب نظام لإستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل نظم الرى والآبار الجوفية بالمحطة ، بالتزامن مع تنفيذ برامج الصيانة الدورية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه وفى اطار حـرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها .. فإن الوزارة تُدعم دور ومكانة المركز القومى لبحوث المياه ، والذى يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية ، مشيراً للطفرة الكبيرة التي حققها المركز خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي ، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه ، وذلك من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.

وأكد سيادته على الدور البحثى الهام الذى يقوم به المركز القومى لبحوث المياه ، ودعمه للوزارة من خلال الدراسات والأبحاث التى يقوم بإعدادها والتى تخدم مشروعات وأعمال الوزارة المختلفة ، حيث يُعد المركز الذراع البحثي للوزارة ، ويضم عدد (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية.