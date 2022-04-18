وزير النقل يبحث مع رئيس الوزراء القطري سبل تعزيز التعاون الثنائي...

الوزير يزور شركه السكك الحديديه القطريه " الريل" و مترو أنفاق الدوحة والمحطة الرئيسيه لاتوبيسات BRT التردديه في قطر

تلبيه للدعوه الموجهه من السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بزيارة الدوحة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات النقل المختلفه ومناقشه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استهل الفريق مهندس/ كامل الوزير زيارته بلقاء السيد/ جاسم بن سيف السليطي بحضور السفير /عمرو الشربينى سفير مصر فى الدوحة أعقبه جلسه مباحثات موسعه تم خلالها تناول تفعيل الشراكه بين الجانبين في مجالات النقل المختلفه وبخاصه في مجال النقل البحري والتحول لاستخدام وسائل النقل الجماعي المتطورة والصديقه للبيئه حيث استعرض الفريق كامل الوزير تنفيذ مصر لخطه شامله لانشاء وسائل النقل الاخضر المستدام الصديق للبيئة للبيئة حيث أشار الى استكمال مصر لشبكة خطوط مترو الانفاق بالتزامن مع تنفيذ مشروعات مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية الجديدة" وغرب النيل "السادس من أكتوبر " بأجمالي اطوال 98.5 كم بالاضافة الى القطار الكهربائي الخفيف “LRT" عدلي منصور / العاصمة الادارية/ العاشر من رمضان بطول ١٠٣.٣ كم الجاري تشغيله تجريبيا حاليا تمهيدا لوضعه في التشغيل الفعلي في يونيو المقبل وكذلك شبكة القطارات الكهربائية السريعة المكونة من 3 خطوط والتي تغطي أنحاء الجمهورية بآجمالي اطوال تصل الي 2000كم

فضلا عن الجهود التي اتخذتها مصر للنهوض بوسائل المواصلات اتصالا باستخدام مصادر الطاقه النظيفه ووسائل النقل الصديقه للبيئه وتحويل وسائل النقل العام الى وسائل نقل عام اخضر مستدام اتصالا باستضافه مصر للدوره 27 لمؤتمر وقمة الامم المتحده لتغير المناخ COP27 في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ

واعقب ذلك لقاء الفريق مهندس/ كامل وزير وزير النقل مع الشيخ/ خالد بن خليفه ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر في الدوحة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتشجيع الشراكه والاستثمار في مجالات النقل المختلفه

وعلى هامش الزياره قام الفريق مهندس كامل الوزير بزياره شركه السكك الحديديه القطريه " الريل" المسئولة عن تصميم وإنشاء، وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية باكملها في قطر

كما قام السيد/ جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري والفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل المصري بزياره لكل من مشروع مترو الدوحه ومحطه حافلات منطقه السودان اطلعا خلالها على العمليات التشغيليه في محطات المترو وقد استمع الى شرح عن مكونات محطه حافلات السودان والخطه التشغيليه للحافلات الكهربائيه من مسؤولي الوزاره

هذا وتاتي زياره الفريق مهندس كامل الوزير الى الدوحة من اوائل زيارات كبار المسئولين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والشراكة في قطاع النقل