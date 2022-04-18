الإسكندرية ضمن أعلى قائمة 6% من جامعات العالم ‏بتقييم ويبومتركس 2022

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية عن تواجد الجامعة ضمن أعلى قائمة 6% من جامعات العالم ‏فى تقييم Webometrics‏ الأسبانى للعام 2022، متقدمة بذلك 32 مركزا عالميا عن العام الماضى، مما يؤكد أن تواجد جامعة الإسكندرية على الخارطة العالمية، ‏وجهودها فى التوسع فى الشراكات والبرامج الدولية.





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