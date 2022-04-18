وزير الرى يتفقد محطة الأبحاث التابعة لمركز بحوث المياه بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموادر المائية والرى، دعم الوزارة لدور ومكانة المركز القومى لبحوث المياه، والذى يمثل مركز تميز فى المنطقة العربية وإفريقيا فى مجال دراسات المياه والمنشآت المائية.





جاء ذلك خلال تفقده محطة أبحاث وادى النطرون التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بمحافظة البحيرة، حيث تم استعراض التطبيقات البحثية المنفذة فى مجال استخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل، والتطبيقات الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف بعد معالجتها فى الرى، بهدف تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

كما تم خلال الزيارة تفقد التجارب الخاصة باستخدام طرق رى مختلفة وحساب تأثيرها على استهلاك المحاصيل المختلفة لتحديد الأسلوب الأمثل لنظام الرى بالرشح تحت السطحى بالمناطق الصحراوية للعمل على ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

وأكد وزير الرى أنه فى إطار حرص الوزارة على أن تكون فى طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجى وتطويعه فى خدمة جميع الأعمال التى تقوم بها.

وأشار الدكتور عبدالعاطى إلى الطفرة الكبيرة التى حققها مركز بحوث المياه خلال السنوات القليلة الماضية فى التصنيف الدولى، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة فى المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم فى إدراج اسم المركز فى منصات التصنيف الدولى، وتقدم المركز ليصبح مركزا دوليا متميزا فى علوم المياه، وذلك من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.

ولفت إلى الدور البحثى المها الذى يقوم به المركز القومى لبحوث المياه، ودعمه لوزارة الرى من خلال الدراسات والأبحاث التى يعدها، والتى تخدم مشروعات وأعمال الوزارة المختلفة، حيث يعد المركز الذراع البحثية للوزارة، ويضم 12 معهدا، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى، ووحدة البحوث الاستراتيجية.

يذكر أن محطة أبحاث وادى النطرون مقامة على مساحة 120 فدانا، ويوجد بها 4 آبار مياه جوفية ومحطة أرصاد جوية، وقد تم إنشاؤها بغرض إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالاستهلاك المائي للمحاصيل فى الأراضى الرملية، وتقييم الأسلوب الأمثل لنظم الرى، واستخدام مصادر الطاقة غير التقليدية فى إدارة وتشغيل نظم الرى، واستخدام المياه عالية الملوحة فى الرى وتقييم هذه التجارب بيئيا واقتصاديا واجتماعيا، كما تم مؤخرا تنفيذ أعمال تحديث للمحطة، وتركيب نظام لاستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل نظم الرى والآبار الجوفية بالمحطة، بالتزامن مع تنفيذ برامج الصيانة الدورية.