إحالة عدد من العاملين بمدارس مطروح للتحقيق

جدة - نرمين السيد - أحال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عددا من العاملين بمدارس حى الشروق التابعة لإدارة مطروح التعليمية للتحقيق، للتقصير فى أداء واجباتهم الوظيفية وعدم الانضباط الإدارى وتعطيل سير العملية التعليمية بالمدارس التى يعملون بها.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التى أجرها وكيل الوزارة بمدارس حى الشروق بالكيلو 7 شرق مدينة مرسى مطروح، لمتابعة مسار العمل فيها، تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح خالد شعيب، بتكثيف الجولات الميدانية بكافة الإدارات التعليمية، لمتابعة ورصد وتقييم مسار العملية التعليمية وتحقيق الانضباط الإدارى. بدأ وكيل الوزارة جولته بمتابعة انطلاق الامتحانات العملية لطلاب الصفين الأول والثانى بمدرسة مطروح الثانوية الزخرفية العسكرية وقسمى الخرسانة ونجارة العمارة والاستعداد فى لجنة النظام والمراقبة لبدء الامتحان التحريرى غدًا الثلاثاء، ثم توجه إلى مدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين، حيث تابع انضباط العمل والاستعدادات النهائية للامتحان التجريبى الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى بدأ صباح اليوم. واختتم شحاتة جولته بمتابعة مسار العمل بمدرسة السادات الابتدائية واستعدادات المدرسة لامتحان المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائى الذى انطلق اليوم لمدة 3 أيام كذلك الاستعداد للامتحانات العملية لطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائى.

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