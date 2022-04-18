هيئة الطاقة الذرية تبحث مع وفد روسى تفعيل تعاقدات شراء الوقود النووى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عمرو الحاج مع وفد من مؤسسة "تفيل" ومصنع "نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية" للوقود النووى، والتابعين لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، تنفيذ العقود الموقعة مع هيئة الطاقة الذرية المصرية لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووى وبعض المنتجات المصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألومنيوم لمفاعل مصر البحثى الثانى.





وقال رئيس الهيئة، فى تصريح اليوم الإثنين، إن الزيارة تأتى فى إطار التعاون البناء بين الهيئة ومؤسسة "روساتوم" الروسية، فى إطار العقود الموقعة عام 2017، والتى تلتزم فيها المؤسسة الروسية بتوريد الوقود النووى اللازم لتشغيل مفاعل مصر البحثى الثانى حتى عام 2030، لدعم برنامج المشروع النووى المصرى.

وأكد الحاج أن هيئة الطاقة الذرية تمتلك الكوادر البشرية المؤهلة والمعامل والأنشطة البحثية المختلفة فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى خبراتها فى تصنيع الوقود النووى لمفاعل مصر البحثى الثانى والذى يقوم بإنتاج النظائر المشعة وتغطية السوق المحلية المصرية.

كما قام الوفد الروسى بزيارة لمصنع الوقود النووى بأنشاص، حيث استعرض الدكتور عامر جلال عبد العظيم مدير المصنع مراحل الإنتاج والاختبارات الخاصة بالجودة، وعقدت اجتماعات مشتركة بين الوفد الروسى وفريق العمل المصرى على مدار اليوم لمناقشة زيادة أوجه التعاون بين الجانبين فى المستقبل، من خلال الاستفادة من خبرات الجانب الروسى فى جودة الإنتاج ومراحل فحص وتصنيع وإنتاج الوقود النووى لمفاعل مصر البحثى الثانى.

يشار إلى أن مصنع "نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية" الروسى، يعد واحدًا من الشركات العالمية الرائدة التى تنتج الوقود النووى لمحطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث فى روسيا وخارجها، وهو يعمل من ضمن شركة "تفيل" للوقود التابعة لمؤسسة "روساتوم"، وتعد الشركة المورّد الوحيد للوقود النووى لمحطات الطاقة النووية فى روسيا، وتوفر الوقود لـ 78 مفاعلًا لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى 30 مفاعلا بحثيا على مستوى العالم.