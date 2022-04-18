جامعة القاهرة: انتهاء النسخة الرابعة من معسكر توليد الأفكار

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن المعسكر التدريبى يأتى فى إطار الدور الذى تلعبه حاضنة الأعمال لتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال ورفع درجة الوعى لدى الطلاب والخريجين بريادة الأعمال وفق استراتيجية جامعة القاهرة فى تنمية روح ريادة الأعمال لدى الشباب.
من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المعسكر التدريبى شمل جلسات معرفية وتدريبات عملية، تغطى 6 أهداف رئيسة وهى: وصف العملية المنهجية لتحديد وحل المشاكل، وإيجاد إطار عمل ناجح ومثمر وفق منهجيات التفكير التصميمى، كاستراتيجية لا غنى عنها للابتكار داخل المؤسسات، استكشاف أساس المشكلة عند اتخاذ العملاء كمصدر معلومات، تحديد المشكلة الحقيقية، وضع تصور للحلول الممكنة وتنفيذ نماذج أولية لهذه الحلول وتجربتها والتوصل إلى الحلول النهائية.
وقالت الدكتورة هبة مدحت زكى، المديرة التنفيذية لحاضنة الأعمال، إن المعسكر التدريبى تقدم له ما يقرب من 60 فريقا من 19 جامعة من جميع الجامعات المصرية، وتم اختيار 20 منهم فقط لحضور المعسكر التدريبى المكثف وتأهل 12 فريقًا لمراحل النصف نهائية، ووصلت 7 فرق للنهائيات.
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