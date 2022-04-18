طلاب هندسة عين شمس يفوزون بالمركز الثالث فى مسابقة real life competition

جدة - نرمين السيد - فاز طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس بالمركز الثالث فى مسابقة real life competition 2022، تحت رعاية ا. د محمود المتينى رئيس الجامعة، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ا. د عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، ا. د مصطفى رفعت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ونظمتها الجامعة الأمريكية.





شارك بالمسابقة فريق (ASU1) الذى ضم الطلاب مصطفى رمضان الضوى فضل المولى، ويحيى عمرو صلاح الدين الزيات، وعمرو سامح سمير، الطلاب بالفرقة الثالثة ببرنامج المياه والمنشات الهيدروليكية الى جانب مشاركة 58 فريقا. وتهتم المسابقة بإدارة الطاقة وترشيد استهلاكها وإدارة المياه والتحكم فى الموارد المائية وتعظيم الاستخدام المفيد الفعال لها. وإدارة الأراضى للتأقلم مع الزيادة الهائلة فى عدد السكان.

واختار الطلاب موضوع ندرة المياه الذى يعد التحدى الأكبر الذى يواجه مصر فى الوقت الحالى بسبب زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية المتاحة. ولمواجهة هذا التحدى، قدم الطلاب فكرة إعادة تدوير المياه حيث يتم معالجة المياه الرمادية التى تنتجها الأسرة من خلال محطة معالجة مياه مدمجة فى المنزل، ثم يتم إعادة استخدام المياه المعالجة لبعض الأغراض الأخرى غير الشرب داخل المنزل، ورى المساحات الخضراء فى المنازل كما يمكن دمج المياه المعالجة فى شبكات رى موجودة حاليا واستخدامها لرى المساحات الخضراء فى المدينة.

ويعتبر هذا النظام صديق للبيئة واقترحوا تشغيله باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية. كما استعرض الطلاب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للنظام المقترح وربطه بمفاهيم الاستدامة والتوسعات المستقبلية.

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