محافظ أسوان يعتمد حركة تغييرات محدودة لرؤساء الأحياء والقرى

جدة - نرمين السيد - اعتمد أشرف عطية محافظ أسوان، حركة تغييرات محدودة لرؤساء الأحياء تستهدف تنشيط العمل الميدانى والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ ليساهم ذلك فى تحسين مستوى معيشتهم.





جاء ذلك فى إطار رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر شابة قادرة على تحمل المسئولية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد محافظ أسوان أن ذلك يأتى متواكباً مع إصدار محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية، والتى تضمنت نقل محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام محافظ الدقهلية لتولى منصب سكرتير عام محافظة أسوان، وكذا نقل فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط لتولى منصب سكرتير عام مساعد محافظة أسوان، مع تكليف إبراهيم سليمان برئاسة مركز ومدينة إدفو بدرجة مدير عام.

وأشار عطية إلى أن حركة تغييرات رؤساء الأحياء شملت تكليف محمد ممدوح أحمد رئيس حى جنوب بالعمل كرئيس لحى غرب، ومحمد عبد المنعم محمد رئيس قرية إقليت بمركز كوم أمبو للعمل كرئيس حى جنوب، ومصطفى جمعة حزين رئيس قرية وادى العلاقى للعمل كرئيس لحى الصداقة، ومحمد علاء الدين بسطاوى رئيس قرية وادى كركر للعمل كرئيس لقرية وادى العلاقى، ومايكل رفعت زاخر سكرتير قرية وادى كركر للعمل كرئيس للقرية.