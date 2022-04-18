/692684/أكرم-حسني-لمنتقدي-شخصيته-بـ-مسلسل-مكتوب-عليا-مبسوط-بكل-تعليق-كاره-ليها

حرص الفنان أكرم حسني الرد على منتقدي شخصيته في مسلسل “مكتوب عليا” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي من عام 2022 بالتعاون مع عدد كبير من النجوم المتألقين كـ هنادي مهنا وعمرو عبد الجليل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رد أكرم حسني على مهاجمي شخصيته في مسلسل مكتوب عليا

كتب أكرم حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ردا على منتقدي شخصيته في مسلسل مكتوب عليا: “مبسوط جداً بكل تعليق كاره لشخصيه جلجل وتصرفاته لأن دي أول مره أجسد شخصيه نجاحها انها تتكره، أهم حاجه متنسوش ان ده جلجل مش اكرم”.

خالد منتصر يهاجم مسلسل مكتوب عليا

وكان قد هاجم خالد منتصر بعد مشاهد مسلسل مكتوب عليا، خاصة المشاهد التي بها الفنان أكرم حسني، اذ كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاحتماعي “فيسبوك”: خالد منتصر عن ازعاجه من مواقف أكرم حسني السلبية والتي يراه قاسية في بعض الأحيان خلال مسلسله الرمضاني 2022 والذي أتى بعنوان “مكتوب عليا”.

وتابع: “مامعنى اني أحط ملايه على فم مريض مشلول ومنتظر مني أضحك؟ مامعنى اني أخليه يفتح فمه عشان ياخد الدوا ثم أرمي الدوا ع الأرض…الخ لم أضحك بل تأففت من تلك المواقف التي خلقت للأسف حاجزاً بيني وبين البهجة التي كانت في بداية المسلسل”.

واختتم منتصر حديثه موجها رسالة لمؤلفي الأعمال الكوميدية: “خدوا بالكم وانتم بتكتبوا كوميديا ، الاحتفاظ بالخيط الانساني مهم حتى لو بتهرج”.

تفاصيل مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، والإنتاج لـ كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته كلا من آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا، وتدور قصته حول شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة.