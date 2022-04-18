/692682/النائب-عبدالله-لاشين--إسرائيل-تضرب-بالاتفاقيات-الدولية-والقوانين-عرض-الحائط

وعلي المحتمع الدولي وقف التعديات بالمسجد الاقصي

دوت الخليج

وطالب لاشين في بيان صحفي اليوم بضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين. مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لوقف ذلك العدوان علي المقدسات الاسلامية .

عبدالله لاشين:علي المحتمع الدولي وقف التعدي علي المسجد الاقصي

ودعا لاشين جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي للتحرك لمنع هذه الانتهاكات والممارسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال تجاه المصلين والمدنيين الأبرياء.