/692682/النائب-عبدالله-لاشين--إسرائيل-تضرب-بالاتفاقيات-الدولية-والقوانين-عرض-الحائط
وعلي المحتمع الدولي وقف التعديات بالمسجد الاقصي
أدان اللواء عبدالله لاشين عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب اقتحام الشرطة والقوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين خلال أيام شهر رمضان المبارك.
دوت الخليج
وطالب لاشين في بيان صحفي اليوم بضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين. مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لوقف ذلك العدوان علي المقدسات الاسلامية .
عبدالله لاشين:علي المحتمع الدولي وقف التعدي علي المسجد الاقصي
ودعا لاشين جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي للتحرك لمنع هذه الانتهاكات والممارسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال تجاه المصلين والمدنيين الأبرياء.
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