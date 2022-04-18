/692679/الليلة-حنان-مطاوع-ضيفة-الحلقة-17-من-برنامج-حبر-سري

تحل الفنانة المتألقة حنان مطاوع ضيفة على الحلقة 17 من برنامج حبر سري، الذي تقدمه الاعلامية أسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس يوميا وطوال شهر رمضان في الساعة 6:20.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير استضافة حنان مطاوع في برنامج حبر سري

تتحدث حنان مطاوع خلال برنامج حبر سري عن تفاصيل خاصة في حياتها الشخصية، كما توضح حقيقة انفصالها عن زوجها ا أمير اليماني بعد شهر من زواجهما عام 2016، كما تكشف سبب تحقيقها لتك النجاحات الفنية التي دائما ما تتألق بها، فضلا عن رأيها في الازمة التي تعرضت لها الفنانة منى زكي بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.

برنامج حبر سري لـ أسما إبراهيم

برنامج حبر سري، يعرض يوميا في رمضان 2022 على قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:20 مساءا بعد أذان المغرب مباشرة، واستضافت خلاله حتى الأن كلا من الفنانة شيرين رضا، الفنان أحمد السعدني، الفنان أمير كرارة واسلام إبراهيم ومحمود الليثي، وكهربا.

وكانت قد حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.

حنان مطاوع في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل وجوه

وتشارك حنان مطاوع في السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل “وش تاني” الذي يعرض على قصتين، قصة قد انتهت عرضها واتت بعنوان “وجوه” وجسدت حنان مطاوع خلالها شخصية دكتورة تدعى سلمى والتي تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة حيث تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف الأسرار الخفية في إطار درامى شيق ومثير، بينما تظهر في الحكاية الثانية ميتافيرس التي تعرض الان على شاشة النهار بشخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية في شخصيتها وتتورط في جريمة قتل، ومن المقرر أن تحقق حنان مطاوع نجاح مختلفا خلال شهر رمضان 2022 بأعماها كعادتها.