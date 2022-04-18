/692677/مسلسل-بطلوع-الروح-الحلقة-3-منة-شلبي-ونجلها-في-خطر-بعد-تجنيد-زوجها-في-داعش

مسلسل بطلوع الروح الحلقة 3، رصدت العديد من الأحداث الهامة، منها محاولة أكرم إجبار ؤوح “منة شلبي” على الخضوع له، فضلا عند خطط الجماعات الداعشية لتدمير الكنائس.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل بطلوع الروح الحلقة 3

بدأ مسلسل بطلوع الروح الحلقة 3، بشهد فلاش باك، لـ أكرم وزوجته روح وابنهما سيف وهما في المشفى يطمئنان على سيف الذي يخبرهم الطبيب بأنه مصاب بمرض الهيموفيليا، هو مرض وراثي أو ناتج عن طفرة جينية تتكرر كل عدة أجيال، الأمر الذي يقابله أكرم بتوتر وغضب في حين أن روح كانت مثال لهدوء الأعصاب.

انتقال اكرم من تعاطي الكوكايين لأحد جنود دولة الخلافة

تعود المشاهد لـ أكرم الذي بدأ في التدريب على الأسلحة اذ أصبح جندي من جنود دولة الخلافة “داعش”، تحاول روح “منة شلبي” التواصل معه واقناع بترك تلك الدولة وتحدث مشادات كلامية بينهم ولكن تبوء بالفشل ويبقى أكرم على ما هو عليه.

وترصد الحلقة أكرم الذي كان متعاطي لمادة الكوكايين المخدرة، والذي كانت طموحاته أن يصبح لاعب كرة قدم، كيف ترك كل تلك الأشياء ليصبح أحد الجنود الداعشيين، وتتسائل هل هو يحاول البحث عن ذاته بهذا الانضمام.

احذرو النساء

تذهب روح الى مقهي عليه لافته كتب عليها احذرو النساء، لتطلب منهم اللاتصال بوالدها حتى تتمكن من الاستنجاد به، لكن صاحب المقهي يخبرها بدليل على ان الذي سااحدث معه والدها بالفعل فممنوع الحديث هناك مع شخص اجنبي، لكن روح لم تملك أي معلومات خاصة بها ليقوم صاحب المقهى بتعنيفها وطردها من المقهي.

سيف في خطر بسبب مرضه

وينتهس مسلسل بطلوع الروح الحلقة 3، بنجل روح الذي يتعرض لإصابة شديدة في يده ينتج عنها نزيف لمدة ساعتين، وعندما تذهب للمشفى يخبرها الطبيب بأن علاجه غير متوفر في تلك الدولة، او العلاج بشكل عام، لتكون بذلك روح قد عرضت حياة ابنها للخطر في تلك الدولة الارهابية.

جدير بالذكر يشارك محمد حاتم ومنة شلبي في بطولة مسلسل بطلوع الروح عدد من النجوم مثل منة شلبي، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، وإلهام شاهين، ودياموند عبود، وعادل كرم وآخرين، كما يضم العمل الجنسيات ضمن طاقم الممثلين من مصر والأردن وسوريا والعراق.