/692676/موعد-مباراة-بيراميدز-أمام-مازيمبي-فى-الكونفيدرالية-الإفريقية

يستعد فريق بيراميدز لمباراته القادمة أمام نظيره مازيمبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الكونفيدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة بيراميدز

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف.

بيراميدز بالكونفدرالية

نجح بيراميدز من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد حصد المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين على أهلي طرابلس صاحب الصدارة.

ويتأهل الفائز من مباراتي مازيمبي والكونغو مع الفائز من مباراتي المصري ونهضة بركان في الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاءت كألاتي:

مباراة 1 - سيمبا التنزاني ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

مباراة 2 - الاتحاد الليبي ضد الأهلي الليبي

مباراة 3 - بيراميدز ضد مازيمبي

مباراة 4 - المصري ضد نهضة بركان

وتجري مباريات ربع النهائي على ملاعب الفرق المذكورة أولا في 17 إبريل والإياب بعد أسبوع.

ومباريات نصف النهائي ستكون:

الفائز من مباراة 2 ضد الفائز من مباراة 1

الفائز من مباراة 3 ضد الفائز من مباراة 4.