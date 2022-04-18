الأرصاد تعلن درجات الحرارة حتى السبت المقبل (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن هناك تحسنا اليوم الإثنين، وخلال الأيام المقبلة فى الأحوال الجوية وانخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة، وأن تظل شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، إذ تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة.
وأكدت أن فرص الأمطار ضعيفة وستكون خفيفة على السواحل الشمالية، كما أنه هناك مزيدا من الانخفاض تشهده كافة الأنحاء يوم الثلاثاء أيضًا والأربعاء والخميس إلى يوم السبت المقبل حيث تترنح درجات الحرارة بين 29 و25 درجة.
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