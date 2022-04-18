- 1/3
- 2/3
- 3/3
ورحب الوزير، بالقنصل والوفد المرافق له، مؤكدا أن شعبى مصر والمملكة العربية السعودية أخوة وهدفهم واحد وهو نجاح موسم الحج لهذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام، منوها بعمق العلاقات التاريخية بين الجانبين.
وأكد الوزير أهمية هذا اللقاء للتنسيق حول عدة أمور تخص هذا الملف، مشيرا إلى أنه يجب استمرار عملية التشاور بين الجانبين للوصول إلى صيغ واتفاقيات مشتركة تصب فى مصلحة العمالة المصرية، والشركات السعودية المسئولة عن تنظيم موسم الحج.
وأشار الوزير إلى أهمية مراجعة ودراسة العقود والمزايا التى يحصل عليها العمالة الموسمية المصرية لتكون ملائمة ومناسبة، مما يسهم فى انتظام عملية خدمة حجاج بيت الله حرام على الوجه المشرف الذى يعكس إخلاص وقدرات ومهارات العمالة المصرية.
وقدم القنصل السعودى وأعضاء الوفد المرافق الوفد من ممثلى الشركات السعودية المسؤولة عن خدمة الحجاج، ، الشكر والتقدير للوزير على حسن التعاون وحرصه على مصلحة الشركات السعودية، وحقوق العمالة الموسمية المصرية، مؤكدين تقديرهم على دوره فى تبنى إعداد منظومة مستقبلية تنظم عملية سفر العمالة الموسمية بالتنسيق بين الجانبين تسهم فى تحقيق مصالح الطرفين وتحد من أى تلاعب أو سمسرة.
حضر اللقاء من الجانب السعودى، فايز البركات وكيل وزارة الحج والعمرة، وسمير خليفة رئيس مجلس إدارة شركة رواحل لنقل الحجاج، وياسر جستنيه رئيس مجلس إدارة شركة فاروق خوقير لنقل الحجاج، ولؤى غراب رئيس مجلس إدارة شركة دلة لنقل الحجاج، واياد رهبينى رئيس مجلس إدارة شركة حافل لنقل الحجاج، وياسر بالخير رئيس مجلس إدارة شركة القائد لنقل الحجاج، واسامه خليل رئيس النقابة العامة للسيارات، وفايز البركات وكيل وزارة الحج والعمره، وطارق غراب من مكتب الوكلاء الموحد، وبدر العتيبى ممثل وزارة الحج والعمرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أول إجراء حكومى بشأن سفر العمالة المصرية لموسم الحج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.